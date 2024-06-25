عاجل.. مدبولي: مصر شهدت 3 موجات حارة غير مسبوقة أثرت على الكهرباء

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شهر يونيو حدث فيه 3 موجات حارة غير مسبوقة، إذا قورنت بالسنوات الماضية، كان منها موجة إجازة عيد الأضحى ودرجات الحرارة كانت أعلى من 40 وسجلت أسوان رقما قياسيا تجاوز الـ50، ومع ذلك تم الحرص على أن تكون مدة الانقطاع ساعتين فقط.



وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه عقب العيد حدثت موجة أخرى شديدة الحرارة، فسجلت الحرارة أكثر من 42 درجة، وتواكب هذا الموضوع مع عودة العمل في جميع قطاعات العمل، وتم تسجيل سحب في الطاقة غير مسبوق، وأوضح أن مصر سجلت أمس 36 جيجا استهلاك كهرباء.

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