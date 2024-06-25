رئيس الوزراء: وقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جميع شحنات المازوت المسؤولة عن تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء ستصل في الأسبوع الثالث من يوليو، متابعا: "من اليوم وحتى نهاية الأسبوع سنضطر إلى قطع الكهرباء 3 ساعات في اليوم".





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم العودة إلى ساعتين في قطع الكهرباء، وحتى الوصول إلى الأسبوع الثالث من يوليو سيتم توقف انقطاع الكهرباء حتى انتهاء فترة الصيف.

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