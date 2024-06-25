عاجل.. مدبولي: اتخذنا قرار زيادة انقطاع الكهرباء أمس حتى لا تقع المحطات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ قرارا بزيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس وإلا كانت المحطات ستقع واحدة تلو الأخرى.





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة وضعت خطة لتجاوز فترة الصيف وكانت هناك توجيهات منه لوزارات الكهرباء والبترول والمالية، لافتا إلى أن وزير البترول طلب زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت، باستيراد 300 ألف طن بقيمة 180 مليون دولار وتمت الموافقة فورا. وأوضح أن مصر لديها احتياطي من المازوت يستخدم في المناورة بالمحطات ولكن تحسبا للحرارة الكبيرة المتوقعة تم طلب زيادة الاحتياطات.

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