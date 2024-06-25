عاجل.. مدبولي: إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية 2024

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تحدث في السابق عن وضع خطة لإنهاء تخفيف الأحمال مع نهاية العام، ويعملون على الخطة بشكل قوي.





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن زيادة الاستهلاك بسبب التنمية وزيادة السكان، وأصبح هناك ضغطا على الموارد الدولارية لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة، متابعا: "معندناش أزمة توليد طاقة أو نقل أو في الشبكات، المشكلة في تدبير الوقود، لأن المحطات تعمل على المازوت والغاز الطبيعي". وأوضح أن الخطة وضعت على أساس الالتزام بساعتين الانقطاع، وقبل نهاية 2024 سيتم إنهاء تخفيف الأحمال، لأن الموضوع يمس قطاعات مثل الاستثمار.

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