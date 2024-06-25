رئيس الوزراء: غلق المحلات في العاشرة مساء ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - مواعيد غلق المحال- أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من الضروري وجود خطة ترشيد لاستهلاك الكهرباء، لافتا إلى أنه طلب من وزير التنمية المحلية باتخاذ قرار بداية من الشهر المقبل بغلق المحلات في العاشرة مساء على مستوى الجمهورية.





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم ستثنى من القرار، على أن تغلق المطاعم على أقصى تقدير الساعة 1 صباحا. وأوضح أن ذلك سيساعد في ترشيد الاستهلاك، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك داخل المنازل، لتقليل حجم المنتجات المستوردة.

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