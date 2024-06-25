رئيس الوزراء: مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها منذ شهور

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها منذ شهور.





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الآن أمامها مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء وتعمل على حلها، متابعا: "وضعنا الخطة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا وننفذها، عشان نكون تجاوزنا الأزمة الكبيرة التي مررنا بها، والتركيز على عودة الاقتصاد المصري للتعافي، وهذه خطة الحكومة الفترة المقبلة". واختتم: "أجدد اعتذاري للشعب المصري، وربنا ما يكتب علينا هذه الأزمة تاني".

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