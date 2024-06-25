مدبولي: سبب أزمة الكهرباء أمس خروج حقل غاز إحدى الدول من الخدمة

جدة - نرمين السيد - حقل غاز - أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد حقول الغاز لدول الجوار والتي تضخ في الشبكة الإقليمية وتستفيد منه مصر خرج من الخدمة وتوقف لمدة أكثر من 12 ساعة.





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع حتى عاد الحقل للإنتاج صباح اليوم، لافتا إلى أن تأثير الموضوع استمر لمدة 24 ساعة. وأوضح أن ذلك هو ما أحدث التأثير السلبي أمس، وهو ما أدى إلى زيادة فترة انقطاع الكهرباء.

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