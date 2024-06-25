نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رئيس الوزراء يوضح أسباب زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سبب ارتفاع عدد ساعات انقطاع الكهرباء الذي شهدته أغلب محافظات الجمهورية، أمس الاثنين.

أسباب انقطاع الكهرباء

خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أوضح مدبولي أن أحد الحقول في دول الجوار، والذي يضخ كميات كبيرة من الغاز في الشبكة الإقليمية التي تستفيد منها مصر، قد خرج من الخدمة نتيجة عطل فني، مما أدى إلى توقف ضخ الغاز لمدة تجاوزت 12 ساعة.

متابعة مستمرة وإعادة تشغيل الحقل

وأضاف مدبولي أن توقف ضخ الغاز تسبب في توقف إمدادات الغاز التي تصل إلى مصر وتستخدم في الاحتياجات اليومية.

تم إخطار رئيس الوزراء بهذا العطل، وتابع مع وزيري الكهرباء والبترول على مدار الليل حتى تم إعادة تشغيل الحقل صباح اليوم.

وأكد أن الحقل عاد للمعدل الطبيعي للإنتاج خلال 24 ساعة.