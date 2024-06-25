نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية الصيدلة جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنشئت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1995، وهي كلية معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية.

تعتمد الكلية في كل برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة.

ويوجد بالكلية مركز تميز علمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء، وهو مركز متفرد في تخصصه في المنطقة ويحتوي على أحدث الأجهزة العلمية، وتقوم المجموعات البحثية في المركز بإجراء أحدث الأبحاث في مجال تصميم الدواء.

كما حصلت الكلية علي أفضل كلية مشاركة في برنامج التميز في التعليم الصيدلي المقدم من خلال مجلس اعتماد التعليم الصيدلي في الولايات المتحدة الأمريكية (ACPE) في عام 2021.

وتضم الكلية العديد من الأقسام وهي قسم الصيدلانيات، قسم العقاقير، قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، قسم الأدوية والسموم، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، قسم الكيمياء العضوية الصيدلية، قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، قسم الكيمياء الصيدلية، قسم ممارسة الصيدلة.

وتقدم أقسام الكلية البرنامج الرئيسي بكالوريوس الصيدلة فارم -دي والبرنامج المتميز بكالوريوس الصيدلة فارم -دي صيدلة إكلينيكية.

وفي مرحلة الدراسات العليا تقدم الكلية برامج لدراسة الماجستير ودكتوراه الفلسفة في جميع التخصصات الصيدلانية، كما تقدم الكلية عدة برامج دبلومات متميزة مثل دبلومة: التغذية الإكلينيكية، رقابة وتأكيد الجودة، تكنولوجيا تشييد الخامات الدوائية، طب الأعشاب المكمل والبديل، مستحضرات التجميل وريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية، الصيدلة الإكلينيكية...الخ، كما تقدم الكلية ماجيستير مهني في التغذية الإكلينيكية وكذلك درجة دكتور الصيدلة (تخصص صيدلة إكلينيكية) Pharm D.

تعرف على كلية الصيدلة جامعة حلوان

تعرف على كلية الصيدلة جامعة حلوان