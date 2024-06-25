عاجل:- قرار جديد لترشيد استهلاك الكهرباء: غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عن اتخاذ قرار جديد يقضي بغلق جميع المحال التجارية في أنحاء الجمهورية بحلول الساعة العاشرة مساءً، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

يهدف هذا القرار إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في البلاد.

استثناءات في القرار

وأوضح مدبولي أن القرار يستثني المطاعم والصيدليات والسوبرماركت، التي سيسمح لها بالبقاء مفتوحة حتى الساعة الواحدة صباحًا كحد أقصى.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء وتحقيق استدامة في استهلاك الطاقة.