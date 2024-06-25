نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج علوم تصميم الأثاث جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهدف برنامج علوم تصميم الأثاث إلى توفير مناخ تعليمي وابتكارى وبحثى مناسب فى تخصص الأثاث وعلومه، إلى جانب تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية والمهنية والتطبيقية فى علوم التصميم المختلفة، كما يعمل على الارتقاء بالفكر التصميمى للمصمم فى مجال فن الاثاث لزيادة القدرة التنافسية، وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة والدراسة باللغة الإنجليزية.

وتتمثل رسالة البرنامج فى تخريج مصممين ذوى قدرات تنافسية قوية متخصصين فى علوم تصميم وإنتاج الأثاث محليا وعالميا.

كما تتمثل رؤية البرنامج فى الريادة فى التعليم والبحث فى مجال تصميم وصناعة الأثاث المحلية والإقليمية، حيث تعتمد منهجية التعليم في البرنامج على الدراسه العلميه والتطبيقيه في مجال تصميم وإنتاج الأثاث من خلال اتفاقيات تعاون مشتركة مع اكبر واعرق شركات ومصانع الاثاث في مصر.

كما يهدف البرنامج إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض بالمفهوم والقيم التصميمية القومية، تمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، لتحقيق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا العصر، سد احتياجات المؤسسات الصناعية وتحقيق وإنتاج الأثاث، تنمية القدرة على البحث العلمى فى مجال تصميم وإنتاج الأثاث.

وقد تتمثل مدة الدراسة بالبرنامج لنيل درجة البكالوريوس عشرة فصول دراسية، ويدرس الطالب فى البرنامج أساسيات التصميم الداخلي بجميع عناصره الأساسية الأثاث والحوائط والأرضيات والأسقف والنوافذ والابواب وجميع عناصره المؤثرة من إضاءة ولون وخامة وعوامل بيئية.

وعند إكمال الطالب البرنامج يكون قادر على أن يعرف الحلول الابتكارية فى العملية التصميمية لإنتاج منتج تنافسى، يكون قادر على حل مشاكل الصناعة والمشاركة فى تنمية المجتمع والبيئة، ويجيد التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة والتقدم فى صناعة الاثاث، ويطبق التكنولوجيا المتقدمة بشكلها الصحيح فى صناعة الاثاث، ويكون قادر على أن ينجز بحث علمى وفقا لمناهج البحث.

كما يوجد العديد من مجالات العمل لخريج البرنامج منها على سبيل المثال شركات ومصانع تصميم الأثاث المحلية والعالمية، وايضا المكاتب الاستشارية في مجال الهندسة المعمارية أو التصميم الداخلي والأثاث، وايضا خريجى البرنامج لديهم القدرة على تأسيس الشركات أو المكاتب أو المصانع أو المعارض الأثاث الخاصة بهم حيث إنهم يدرسون مقررات علمية تتعلق بإدارة المشاريع والتسويق والقوانين.

ويقبل البرنامج الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على الثانويه العامه علمي رياضيات أو علوم أو الدبلومه الامريكية أو IG أو ما يعادلهم بشرط النجاح في امتحان القدرات بالكلية وطبقا لقواعد القبول المحددة من خلال مكتب التنسيق بعام الالتحاق، كما يقبل الطلاب المحولين من كليات الفنون المناظرة.