نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: توقفنا عن تصدير الغاز للخارج خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، معربًا عن تفهمه لمعاناة المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء.

وأوضح أن هذا الوضع يمثل تحديًا كبيرًا حتى للمسؤولين.

معاناة المواطنين



وأكد مدبولي أن الكهرباء أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتلقى شكاوى واستغاثات من المواطنين، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أو إنسانية معينة، وكذلك الطلاب الذين يخوضون امتحانات الثانوية العامة.

دور مصر الإقليمي



وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تعمل كمركز إقليمي لاستيراد الغاز من دول الجوار وتسييله في محطات التسييل ثم تصديره لباقي دول العالم خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه خلال الصيف توقفت مصر تمامًا عن تصدير الغاز وأصبحت تستورد لتلبية الاحتياجات الداخلية.

التحديات والحلول



وأكد مدبولي أن الحكومة تدرك جيدًا مدى معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء وتسعى جاهدة لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن التحدي يكمن في توفير الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال فصل الصيف.