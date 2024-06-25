نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع الكهرباء ويعلن جهود الحكومة لحل الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بالاعتذار للمواطنين عن انقطاع الكهرباء، مؤكدًا تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين، خاصة في ظل امتحانات الثانوية العامة.

اعتذار الحكومة



قال مدبولي على الهواء مباشرة: "تعتذر الحكومة عن انقطاع الكهرباء، وندرك تمامًا حجم الصعوبة، وهو أيضا يشكل صعوبة على الحكومة، وتابعنا ما حدث أمس من انقطاع الكهرباء".

أسباب الأزمة



أوضح رئيس الوزراء أن سبب الأزمة يعود إلى الأحمال المتزايدة بعد العودة للعمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

جهود الحكومة



عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية وتعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن.

توجيهات الرئيس



أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي ووضع الآليات الممكنة لتحقيق ذلك.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى حاليًا للتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان إنهاء الأزمة.

الإجراءات المتخذة



استعرض الاجتماع عددًا من الإجراءات التي تم البدء في تنفيذها على الفور، بهدف الحد من المشكلة وحلها بصورة كاملة. ومن المقرر أن يدلي الدكتور مصطفى مدبولي بتصريحات تليفزيونية اليوم لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها.