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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - غلق المحلات في العاشرة مساء لترشيد الكهرباء.. خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه وجه وزير التنمية المحلية باتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في المحلات التجارية والمولات، حيث سيتم غلقها في تمام الساعة 10 مساءً، بينما ستغلق المطاعم في الساعة 1 صباحًا اعتبارًا من الشهر المقبل. وطلب مدبولي من المواطنين المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء في منازلهم.

و أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد تجاوزت الأزمة الاقتصادية وأنها مستمرة في التعافي من التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

استيراد 300 ألف طن مازوت لحل أزمة الكهرباء

و كشف مدبولي عن خطة لاستيراد 300 ألف طن من المازوت لحل أزمة انقطاع الكهرباء، معربًا عن اعتذاره لجميع المواطنين بسبب هذه الأزمة.

توجيهات الرئيس السيسي

و أكد مدبولي أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات واضحة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء. وأضاف أن الحكومة وضعت خطة لفترة الصيف تهدف إلى تخفيف حدة انقطاع الكهرباء، حيث تعمل الحكومة على إنهاء الانقطاع تمامًا خلال فترة الصيف، مما سيكلف الحكومة 1.18 مليار دولار.

جهود الحكومة لحل الأزمة

ووجه مدبولي وزير البترول للتعاقد على استيراد الشحنات والكميات المطلوبة لمنع انقطاع الكهرباء مرة أخرى. وأوضح أنه سيتم تخفيف فترات انقطاع الكهرباء تدريجيًا، حيث ستنقطع الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميًا في بداية يوليو، وبعد ذلك ستنخفض الفترة إلى ساعتين حتى آخر أسبوع من الشهر، على أمل أن يتم حل المشكلة بشكل كامل بنهاية يوليو.

و أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان توفير الكهرباء بشكل مستمر، وأنها تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وجاءت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء كالآتي:

- خطة لترشيد الكهرباء تبدأ بغلق المحلات التجارية من 10 مساء

- وضع خطة لانتهاء خطة قطع الكهرباء بنهاية 2024.

- تدبير مليار دولار لاستيراد مازوت وغاز طبيعي لتخطي فترة الصيف دون انقطاعات للكهرباء.

- استمرار قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات خلال هذا الأسبوع مع تخفيض المدة لساعتين خلال الأسبوع الأول من يوليو ثم انفراجة في الأسبوع الثاني يوليو المقبل.