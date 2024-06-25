خطة الحكومة لمواجهة الموجات الحارة: زيادة احتياطيات المازوت

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لمواجهة الموجات الحارة القادمة

خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطة استعداد تحسبًا للموجات الحارة المتوقعة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأشار إلى أن وزير البترول قدم اقتراحًا لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة الفورية على الاقتراح.

الإجراءات المتخذة

وفقًا لتصريحات الدكتور مدبولي، فقد تم طلب استيراد 300 ألف طن مازوت إضافية بقيمة 180 مليون دولار.

وقد أكد الدكتور مدبولي أن وزير البترول بدأ بالفعل في التعاقد على هذه الكمية، ومن المتوقع وصولها إلى مصر مع بداية الأسبوع المقبل.

استراتيجية مواجهة الحرارة

رئيس الوزراء أوضح أن الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الشاملة لتخفيف الأثر المحتمل للموجات الحارة القادمة، وأن الحكومة تعمل بكل جدية على تأمين احتياجات البلاد من الطاقة والوقود خلال هذه الفترة الحرجة.

الخطوات المستقبلية

من المتوقع أن تواصل الحكومة متابعة تنفيذ الخطة والإجراءات المحددة، بما في ذلك تعزيز الاحتياطيات والتأكد من توفير الطاقة اللازمة للمواطنين خلال الأشهر القادمة.