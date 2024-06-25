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أحمد جودة - القاهرة - عاجل -رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي لانتهاء أزمة إنقطاع الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل نهائي، مؤكدًا أن المشكلة ستنتهي بالكامل بنهاية عام 2024.

التحديات المتعلقة بالموارد الدولارية

و أوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، أن هناك ضغطًا كبيرًا على الموارد الدولارية لتوفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا توجد أزمة في توليد الطاقة أو نقلها أو توزيعها عبر الشبكات. وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. تعمل هذه المحطات على مكونين رئيسيين هما المازوت والغاز الطبيعي.

الحلول المقترحة

تعمل الحكومة على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بشكل مستمر، وتبحث عن حلول لتخفيف الضغط على الموارد الدولارية. من خلال هذه الجهود، تهدف الحكومة إلى ضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام لجميع المواطنين بحلول نهاية عام 2024.

التزام الحكومة بحل الأزمة

أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بحل أزمة الكهرباء بشكل جذري، وتبذل قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة. تسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في المستقبل.

من خلال هذه الخطوات، تعتزم الحكومة تحقيق استقرار كامل في توفير الكهرباء للمواطنين وإنهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي بحلول نهاية العام المقبل.

قرارات الحكومة لحل أزمة الكهرباء

وجاءت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء كالآتي:

- خطة لترشيد الكهرباء تبدأ بغلق المحلات التجارية من 10 مساء

- وضع خطة لانتهاء خطة قطع الكهرباء بنهاية 2024.

- تدبير مليار دولار لاستيراد مازوت وغاز طبيعي لتخطي فترة الصيف دون انقطاعات للكهرباء.

- استمرار قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات خلال هذا الأسبوع مع تخفيض المدة لساعتين خلال الأسبوع الأول من يوليو ثم انفراجة في الأسبوع الثاني يوليو المقبل.