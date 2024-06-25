عاجل:- "غلق المحلات التجارية في الـ10 مساء بداية من يوليو".. خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وتأمين الطاقة خلال الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يكشف عن التدابير الحكومية لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل انقطاعاتها

في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة الموجات الحارة القادمة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة إجراءات مهمة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

الإجراءات المتخذة

1. ساعات العمل للمحلات التجارية: تقرر إغلاق جميع المحلات التجارية في تمام العاشرة مساءً، باستثناء السوبر ماركت التي ستبقى مفتوحة حتى الواحدة صباحًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

2. تقليل فترات الانقطاع: تم وضع خطة لتقليل فترات انقطاع الكهرباء خلال الصيف بتكلفة تقديرية تبلغ مليار دولار، بالإضافة إلى التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن بتكلفة 180 مليون دولار، ومن المتوقع وصولها بداية الأسبوع المقبل.

3. مدة تخفيف الأحمال: ستستمر عملية تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يوميًا حتى الأسبوع الثاني من يوليو، حيث من المخطط أن يتم وقف قطع الكهرباء ابتداءً من الأسبوع الثالث.

التحديات الموجودة

رئيس الوزراء أشار إلى التحديات التي تواجهها مصر، مثل الاستهلاك المتزايد والموجات الحارة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد خلال شهر يونيو.

كما أوضح أن توقف أحد الحقول النفطية في دول الجوار لأكثر من 12 ساعة ساهم في زيادة فترات انقطاع الكهرباء يوم أمس.

الخطوات المستقبلية

مدبولي أكد على استمرار الحكومة في عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء بالكامل بحلول نهاية العام الجاري، وشدد على أن الأزمة ليست في توليد الطاقة أو نقلها، بل في تدبير الوقود.