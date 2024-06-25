نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي هو برنامج خاص يختص بعلوم التصميم الداخلي وارتباطها بالبيئة.

وتتمثل رسالته في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية ومتخصصين في مجال التصميم الداخلي الايكولوجي قادرين على تطويع أفكارهم ومهاراتهم الفنية لخدمة المجتمع والإسهام في ارتقائه ويسعى البرنامج إلى تحقيق الريادة في مجال التصميم الداخلي الإيكولوجي محليا وعالميا.

ومن أهم أهدافه تنمية قدرات الطالب من الناحيه العلميه والمهنيه والتطبيقية لعلوم التصميم الإيكولوجي المختلفة والارتقاء بالفكر التصميمى للمصمم في مجال التصميم الداخلي لزيادة القدرة التنافسية محليا وعالميا، بالإضافة إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض والمفهوم والقيم التصميمية القومية وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة.