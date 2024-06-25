عاجل.. مدبولي: وصول شحنات مازوت بداية من الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - قطع الكهرباء ـ أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التعاقد على 300 ألف طن مازوت بقيمة 180 مليون دولار وستصل مصر بداية الأسبوع المقبل، من أجل تشغيل محطات الكهرباء.





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتدخل بصورة استثنائية وحل الأزمة وتخفيف أثارها. وأكد مدبولي، أنه طلب عقد اجتماعي فوري مع الوزراء، وتم التنسيق لوضع خطة استباقية لفترة الصيف للتخفيف من قطع الكهرباء تحسبا للموجات الحارة.

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