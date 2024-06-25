رئيس الوزراء يصارح المصريين بشأن أزمة انقطاع الكهرباء (إنفوجراف)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفيا، بشأن أزمة انقطاع الكهرباء.





وأكد مدبولي، أن الدولة خصصت مليار و180 مليون دولار من أجل توفير الاحتياجات للمحطات، متابعا: "من اليوم وحتى نهاية الأسبوع سنضطر إلى قطع الكهرباء 3 ساعات في اليوم".

وأوضح أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم العودة إلى ساعتين في قطع الكهرباء، وحتى الوصول إلى الأسبوع الثالث من يوليو سيتم توقف انقطاع الكهرباء حتى انتهاء فترة الصيف.