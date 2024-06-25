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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع إشغالات شارع حسين مهران بالمنيرة وتحسين مستوى النظافة بجزيرة محمد بالوراق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك، شكاوى المواطنين من وجود مخلفات بمنطقة جزيرة محمد وبمنطقة شركة الصرف الصحي بطناش بحي الوراق.
كما تلقت الصفحة شكوى مواطني المنيرة الغربية من وجود إشغالات وتعديات بشارع حسين مهران.
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء احياء الوراق والمنيرة الغربية بالتعامل مع الشكوى.
حيث قام حي الوراق برفع كافة المخلفات وتمهيد الطرق أمام حركة المواطنين، كما قام حي المنيرة الغربية بشن حملات مكبرة بشارع حسين مهران لرفع الاشغالات والتعديات من الطريق العام للمحال والمقاهي ساهمت في تحسين الحركة المرورية وجاري الاستكمال.