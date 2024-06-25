نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: سلامة المياه بشارع سيد علي بالمعتمدية بعد سحب عينات وتحليلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة كرداسة لمعاينة حالة المياه والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مشكلات بشارع مسجد سيد علي المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بجوار شارع الجمعية الزراعية بقرية المعتمدية بمركز كرداسة محل شكوى مواطن، وذلك عقب رصد شكوي لأحد المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبناء على تكليف محافظ الجيزة قد انتقلت اللجنة للمنطقة محل الشكوى وتم سحب عينات من المياه لفحص جودتها ومدى اختلاطها بأي شوائب حيث تم تحليلها بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتخصصة والمعتمدة وتبين جودة المياه وخلوها من أي مشكلات وسلامتها للاستخدام الآدمي.

يذكر أنه مرفق صورة الشكوى وصورة لنتائج العينة بعد التحليل وصورة لحالة المياه بشقة المواطن المتضرر.

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