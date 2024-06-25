نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ مشروع تغطية مسار ترعة المنصورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبو النمرس.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع تغطية مسار ترعة المنصورية بنطاق مركز أبو النمرس ضمن مشروع التغطية الممتد من الطريق الدائري حتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بشبرامنت .

زوجه نائب محافظ الجيزة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع وفقا للجدول الزمني المحدد له بالمواصفات اللازمة ليكون امتدادا لممشى المنصورية السياحي.

كما تفقد الشهابي، مشروع التطوير والرصف بطريق ٦ أكتوبر ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بمدينة أبو النمرس.

وأختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام العمل في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد مشددا على تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الأجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة، حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، وأبو النجا عبد الرحمن مديرية الطرق بالجيزة ومسؤولي شركة المقاولون العرب والشركات المنفذة للأعمال.

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