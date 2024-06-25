وزير الصحة: اكتشاف إيجابية 28 ألف سيدة مصابة بسرطان الثدي.. 102 مستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 06:35 مساءً - مبادرة صحة المرأة إحدى المبادرات الرئاسية ضمن مبادرة “100 مليون صحة” لتقديم الكشف الطبي والعلاج مجانا للسيدات للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن مبادرة صحة المرأة توفر الفحص المبكر المجاني لسرطان الثدي للنساء المصريات، بالإضافة إلى ضمان سهولة الحصول على أفضل سبل العلاج.

اكتشاف 28 ألف حالة إيجابية لسرطان الثدي

وأكد أن عدد الوحدات الصحية في مصر بلغ حتى شهر مايو 2024 إلى 3663 و102 مركز للفحص المتقدم منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بإجمالي حوالي 50 مليون زيارة، والتي قدمت خدمات الكشف عن ما يقرب من 28 ألف حالة إيجابية لسرطان الثدي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الزيارات على مراكز مبادرة صحة المرأة ينقسم إلى 21 مليونا و783 ألفا و413 زيارة لأول مرة، و16 مليونا و881 ألفا و861 زيارة دورية، و11 مليونا، و221 ألفا و648 زيارة عارضة.

التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض

ودعا المتحدث الرسمي، السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وذكر «عبد الغفار» أن 637 ألفًا و474 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي

وأضاف «عبد الغفار» أن خدمات المبادرة تضمنت عرض ومناقشة 41 ألفا و629 حالة من خلال لجنة الـ(MDT) متعددة التخصصات في مجال الأورام، وذلك لاتخاذ قرار العلاج الموحد، مشيرًا إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة، إلى أنه تم إجراء 364 ألفًا و414 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 40 ألفًا و840 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج «مجانا» للحالات التي تأكدت إصابتها، فضلًا عن توقيع الكشف على 83 ألفا و106 سيدات بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وفحص 39 ألفا و946 سيدة بالأشعة داخل الوحدات المتنقلة منذ 2019.

وقال «أمين» إنه يجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة.

أضاف أنه في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي الخدمة؛ تم تقديم 29 ألفًا و723 من البرامج التدريبية للفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة)، بالإضافة إلى إعادة تدريب 12 ألفا و988 فردا من مقدمي الخدمة، فضلًا عن استقبال 10 آلاف مكالمة استفسارية من نوفمبر 2021 وحتى أوائل شهر يونيو الجاري.