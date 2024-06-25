التحالف الوطني يستعرض إنجازاته في النصف الأول من عام 2024

وكتب التحالف الوطني عبر صفحته على فيسبوك: "هذه الإنجازات تُعدّ نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأكد التحالف الوطني على التزامه بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين المصريين وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وتابع التحالف الوطني: "نُثمّن ونُقدّر جميع الشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات، ونُؤكّد على أهمية العمل الجماعي والتشاركية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. معًا، نبني مصر قوية ومزدهرة!".