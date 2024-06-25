نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن تخصيص 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن تخصيص 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن للعام المالي 2024 / 2025 بدءًا من يوليو القادم وبزيادة 50 % عن العام الماضي.



وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.

وسنعلن لاحقًا عن شروط وضوابط التقدم للجنة للحصول على القرض الحسن للعاملين بالأوقاف أو غيرهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.