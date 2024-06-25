نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يفتتحان مركز التنبؤ بالأمطار في مدينة جوبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج وزير الري بدولة جنوب السودان، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيراتالمناخية في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، وذلك بحضور السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوبالسودان، بالإضافة لعدد كبير من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الموارد المائية من البلدين.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب سويلم عن سعادته الكبيرة بافتتاح هذا المركز الذي يعد احد مشروعات التعاون الهامة بين الوزارتين، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المحلية في جنوب السودان لمواجهة التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار، مؤكدًا أن هذا المركز مجهز بأحدثالتقنيات والأدوات العلمية التي ستسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل المخاطر المرتبطة بالفيضانات والجفاف بجنوب السودان.

وأكد أن افتتاح هذا المركز يأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر وجنوب السودان، حيث تسعى مصر دائمًا لدعم الدول الشقيقة في تنفيذمشروعات تنموية تعود بالنفع على شعوبها، حيث سيسهم هذا المركز في تقديم بيانات دقيقة وتوصيات علمية لدعم متخذي القرار فى جنوبالسودان في مجال إدارة المياه والإنذار المبكر من أخطار الفيضانات.

كما أكد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية في البلدين لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في مركز التنبؤ، مشيرًا إلى أن الفريق العامل في المركز يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيعملون على تقديم أفضل الخدمات في هذاالمجال.

ومن جانبه، عبر بال ماي دينج عن تقديره العميق لجمهورية مصر العربية على هذا الدعم الهام، مشيرًا إلى أن مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية سيعزز من قدرات جنوب السودان في مواجهة التحديات المناخية، مشيرًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية بينالبلدين ورغبة كل منهما في تعزيز التنمية المستدامة.

كما أشاد دينج بدقة التنبؤات التى يقوم بها المركز مقارنة بما يتم رصده على الطبيعة، وهو ما يؤكد على جودة النماذج الرياضية المستخدمة وإمتلاك المركز لأفضل الأجهزة التى ستساعد على التعامل مع التحديات المختلفة فى مجال المياه والمناخ، واستخدام بيانات المركز فى خدمة العديد من المجالات تحت إشراف وزارات الرى والزراعة والنقل.