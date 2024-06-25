عاجل: بسبب المقاطعة وتراجع المبيعات.. بيبسي تخفض أسعار منتجاتها

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أحمد جودة - القاهرة - بسبب المقاطعة وتراجع المبيعات.. بيبسي تخفض أسعار منتجاتها

بسبب المقاطعة ونقص المبيعات.. بيبسي تخفض أسعار منتجاتها.. لجأت شركة بيبسي مصر للمشروبات الغازية إلى خفض أسعار بعض منتجاتها،في محاولة لمواجهة حملة المقاطعة الشرسة التي يتعرض لها من قبل عشرات ملايين المصريين.

وتعاني بيبسي مصر من تراجع كبير في المبيعات خلال الفترة الماضية،نتيجة لحملة المقاطعة التي بدأت منذ أشهر.

وتأتي هذه الخصومات الجديدة،بعد أن كانت الشركة قد أقرت في مايو الماضي خصومات مالية محدودة ومؤقتة على بعض أصناف المشروبات الغازية.

بيبسي مصر تلجأ إلى خفض أسعار منتجاتها لمواجهة المقاطعة وتراجع المبيعات

الخصومات الجديدة لشركة بيبسي

وتشمل الخصومات الجديدة

خصم 25 جنيهًا على كل كرتونة أو لفة من عبوات مشروبات بيبسي والمنتجات التي تتبع الشركة.

خصم 25 جنيها على عبوات اللتر ونصف و2.5 لتر.

خصم 5 جنيهات على كرتونة عبوات مياه أكوافينا.

خصم 3 جنيهات على كل لفة من مشروب ستنج.

خصم 15 جنيها على سيتنج العبوات البلاستيك.

وتأمل بيبسي مصر أن تساهم هذه الخصومات في إعادة جذب المستهلكين،ووقف تراجع المبيعات.

ومع ذلك،لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخصومات ستكون كافية لوقف حملة المقاطعة.

فقد أعلن العديد من المصريين عن عزمهم على الاستمرار في مقاطعة منتجات بيبسي.

تعاون كارلسبيرج مع بيبسي

توصلت شركة كارلسبيرج الدنماركية أمس الأثنين إلى اتفاق مع شركة بيبسيكو الأمريكية العالمية للاستحواذ المحتمل على شركة بريتفيتش لصناعة المشروبات الغازية في المملكة المتحدة بقيمة 3.1 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 3.9 مليار دولار).

تعد شركة بريتفيتش، التي تنتج علامات تجارية مثل Fruit Shoot وJ2O، وحدة تعبئة المشروبات التابعة لشركة بيبسيكو في المملكة المتحدة. وتنتج بريتفيتش مشروبات بيبسي وعدة مشروبات غازية أخرى بالإضافة إلى منتجات شيبسي، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج.