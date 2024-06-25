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زاهى حواس: الفراعنة اهتموا بمرض السرطان وعلاجه

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 09:31 مساءً - كشف زاهى حواس عالم الآثار المصرية، عن أن الفراعنة منذ 5 آلاف عام اهتموا بتشخيص السرطان وعلاجه.

وقال حواس خلال زيارته مركز أورام الفيوم إنه اكتشف أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم، موضحا أن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين.

وتفقد حواس خلال زيارته وحدات المركز والعمليات والعلاج الإشاعاعي، ووحدات العلاج الكيماوي ووحدات علاج البؤر السرطانية للكبد، ووحدات المناظير.

وفي نهاية الجولة أهدى الدكتور صلاح أبو طالب الدكتور زاهي حواس درع المركز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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