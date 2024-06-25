بالتعادل مع بولندا.. منتخب فرنسا يتأهل وصيفا لثمن نهائى يورو 2024 . فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 09:32 مساءً - حسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة منتخب فرنسا ونظيره بولندا، والتى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، والمقامة حاليا على الأراضي الألمانية، لينهى دور المجموعات فى موقع الوصيف خلف بولندا المتصدر.

فرنسا ضد بولندا

أحرز كيليان مبابى الوافد الجديد لصفوف ريال مدريد، الهدف الأول لصالح فرنسا ضد بولندا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول الذى يسجله مبابى فى منافسات أمم أوروبا خلال مسيرته الكروية مع المنتخب الفرنسي.

سجل البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم برشلونة الإسبانى، هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 79 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا، كالتالى: ماينان، كوندى، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، تشوامينى، كانتى، رابيو، ديمبيلى، مبابى، وباركولا.

فيما ضم تشكيل بولندا كل من: سكوربسكي، سكوربسكي. بدناريك، دافيدوفيتش، كيويور؛ فرانكوفسكي، شيمانسكي، زيلينسكي، مودر، زاليفسكي؛ أوربانسكي، ليفاندوفسكي.

فرنسا ضد بولندا

واحتل منتخب فرنسا المركز الثانى في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي منتخب بولندا في المركز الرابع والأخيرة برصيد نقطة واحدة.

وكان المنتخب الفرنسي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على النمسا، قبل أن يتعادل أمام هولندا، ليحسم تأهله لدور الستة عشر فى وصافة الترتيب بعد التعادل مع بولندا.

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.