اللواء سمير فرج يناقش «التغطية الإعلامية لمخاطر المناخ» بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - اللواء سمير فرج

ناقش اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، رسالة دكتوراه، في كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، عن التغطية الإعلامية لمخاطر المناخ في غرب أفريقيا.





وقال اللواء سمير فرج: "تشرفت بعضوية لجنه مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث الإعلامي خالد سعد بموضوع التغطية الإعلامية لمخاطر المناخ في غرب أفريقيا، مع أعضاء اللجنة، الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية والدكتور عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية، والدكتورة شيماء محيي الدين أستاذ العلوم السياسية، وكان الدكتور الراحل محمود أبو العنين أستاذ العلوم السياسية مشرفا على الرسالة". يشار إلى أن رسالة التغطية الإعلامية لمخاطر المناخ في غرب أفريقيا، نالت درجه امتياز مع مرتبة الشرف.

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