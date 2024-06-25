مواعيد غلق المحال العامة حتى 30 يونيو.. التنمية المحلية تعلن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 10:28 مساءً - أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تعديل مواعيد غلق المحال التجارية، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي، لتغلق الساعة 10 مساءً، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء. وتستثنى من هذا القرار محال السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، والتي ستغلق في الساعة 1 صباحًا.

ترشيد استهلاك الكهرباء

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، حيث أعلن عن غلق المحال التجارية الساعة 10 مساءًا بدءًا من يوليو المقبل. وسيتولى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات التجارية، الإعلان عن الصيغة التنفيذية للقرار.

المواعيد الحالية لغلق المحلات

تُطبق حاليًا المواعيد الصيفية لغلق المحال، حيث تُفتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، بينما تُغلق في الساعة 12 منتصف الليل في يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

مواعيد غلق المولات التجارية

تفتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا. وتستمر خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل، بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على مدار 24 ساعة.

محلات مستثناة من مواعيد الغلق

تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

مواعيد فتح الورش

تفتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

تصريحات رئيس الوزراء

أكد "مدبولي"، أن الحكومة ملتزمة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية بكامل طاقتها، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأضاف، أن الحكومة قد تجاوزت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها، وتركز الآن على حل مشكلة انقطاع الكهرباء والعودة إلى تحقيق معدلات نمو عالية وجذب استثمارات كبيرة.