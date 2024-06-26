ظاهرة جوية تصل القاهرة الكبرى وتؤثر بقوة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر التي من المتوقع حدوثها، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء.





وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا علي السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، فضلا عن شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد أن حالة البحرالمتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية. بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.