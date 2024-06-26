وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.
ولفتت إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا علي السواحل الشمالية.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، فضلا عن شمال الصعيد على فترات متقطعة.
وذكرت الأرصاد أن حالة البحرالمتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية. بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظاهرة جوية تصل القاهرة الكبرى وتؤثر بقوة على طقس الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.