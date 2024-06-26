رياح على هذه المناطق.. اعرف كل تفاصيل طقس الأربعاء بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة

تضرب البلاد حاليا موجة شديدة الحرارة؛ حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الموجة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء.





وتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية. ويكون الطقس مائلا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدلا رطبا علي السواحل الشمالية. فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة. حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.75متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 39 27 العاصمة الإدارية 39 26 6 أكتوبر 39 26 بنها 38 25 دمنهور 36 23 وادي النطرون 37 25 كفر الشيخ 37 24 المنصورة 38 25 الزقازيق 38 25 شبين الكوم 38 25 طنطا 37 22 دمياط 33 25 بورسعيد 32 24 الاسماعيلية 40 26 السويس 39 25 العريش 32 23 رفح 32 22 رأس سدر 41 27 نخل 38 18 كاترين 36 17 الطور 40 27 طابا 38 26 شرم الشيخ 42 31 الإسكندرية 33 23 العلمين 32 23 مطروح 31 22 السلوم 33 22 سيوة 37 23 رأس غارب 40 30 الغردقة 42 31 سفاجا 42 31 مرسى علم 42 31 شلاتين 38 29 حلايب 37 30 أبو رماد 40 29 رأس حدربة 39 28 الفيوم 39 26 بني سويف 39 26 المنيا 40 25 أسيوط 40 27 سوهاج 42 26 قنا 43 28 أبوسمبل 43 28 الأقصر 43 29 أسوان 44 30 الوادى الجديد 44 27

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