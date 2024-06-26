حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 27-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم قد تتلقى دعوة من الشريك لقضاء سهرة رومانسية، ويفتح ذلك الباب أمام فرصة للسفر معًا،حظك اليوم 27-6-2024 وينبغي أن تقبل هذه الدعوة بسرور.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 27-6-2024

مهنياً: تستفيد من تاثيرات فلكية مناسبة تساعدك على الخروج من اوضاع عالقة وتمهد أمامك طريقا معبدة بالوعود تزودك بحس واقعي وعنلي فتقدن على علاقات ناجحة وتوسع دائرة هذه العلاقات وربما تحدث تغييرا مهما في حياتك العملية.

عاطفياً: قد تتلقى دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، يجب أن تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر.

صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج الثور الخميس 27-6-2024

مهنياً: يساعدك المناخ الفلكي على تحقيق بعض الآمال وعلى تخطي بعض العثرات او الخلافات التي قد تطرأ ما يجعلك تعالج المشاكل بطريقة سحرية وتسجل نقاطا لمصلحتك.

عاطفياً: التسامح مع الشريك ليس تنازلاً، بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي تفرض نفسها عليكما.

صحياً: إنتبه لصحتك بصورة دائمة، ولا تتوانَ إطلاقاً عن القيام بكل ما يعود عليك بالنفع.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 27-6-2024

مهنياً: تنذرك المعاكسات الفلكية مع انتقال القمر الى العذراء بتفاقم المشاكل وولادة تعقيدات جديدة في طريقك تحرمك من الهناء والاطمئنان فتجد نفسك محاطا بسلوك عداءي من قبل البعض كما قد تتعرض لظلم يحتم عليك اتخاذ القرارات السريعة لمحاصرة النتائج.

عاطفياً: وجود كوكب الحب في موقع مناسب يجعلك تفتتح دورة عاطفية جيدة وواعدة، وترتاح إلى الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحياً: أنّى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم وتنضم إليهم؟.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 27-6-2024

مهنياً: يشدد هذا اليوم على عملية مهنية جديدة ومشروع مهم يبصر النور كما على فكرة تتداولها مع البعض وتسوية لوضع مزعزع وتسجل نقاطا لصالحك.

عاطفياً: تنتبه إلى تصرّفاتك لأن شيئاً قد يثير غيرة الحبيب ويوقعك في مشاكل معه، وتنجح في ذلك.

صحياً: كما عليك مسؤوليات في العمل، كذلك عليك مسؤوليات تجاه صحتك، فاختر المناسب لذلك.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 27-6-2024

مهنياً: تهتم بشأن مالي في هذا اليوم مع انتقال القمر الى برج العذراء الى البيت الثاني بيت المال فإذا كنت تتعاطى بالأعمال والاستثمارات فثق انك على الخط الصحيح لكي تباشر بمهمة مغايرة تخدم مصالحك.

عاطفياً: يزيد تدخل الآخرين بعلاقتك مع الشريك الأمور سوءاً وربما يسبب في إنهائها، لكن وعيكما لا يسمح بذلك.

صحياً: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والعاطفي، فلم تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 27-6-2024

مهنياً: تخطو خطوة جبارة الى الامام وتبرهن عن ابداع ملفت فتحرك اعمالك وتوظف افكارك وقد تحرز النجاح المطلوب وقد تجني ارباحا وتتالق في هذا اليوم المميز تحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برجك.

عاطفياً: الشريك إنسان حسّاس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرفك معه.

صحياً: أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأياً أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 27-6-2024

مهنياً: تتضارب الإيجابيات مع بعض المعاكسات فتمتزج الضخكات بالدموع المحجبة وتتقدم بمشروع تشترط على الشريك ان يكون هو الضامن له حاول ان تدرس خطواتك بدقة وأعد النظر في الاستثمارات التي تنوي أنجازها في المستقبل.

عاطفياً: علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معاً حياة جميلة.

صحياً: أخرج مع الأصدقاء وتمتّع بوقتك معهم لتستعيد عافيتك وترفه عن نفسك.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 27-6-2024

مهنياً: يحتضنك القمر من العذراء لكي تسطر نجاحا تحلم به ويكون يوما مميزا بالحظ الذي يسمح لك بالتخطيط لمستقبلك المهني وقد تعقد صفقة مهنية جديد وتوقع على عقد بخصوص مشروعا واعدا.

عاطفياً: قد تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم.

صحياً: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 27-6-2024

مهنياً: تشعر ببعض التعب والملل تحت تاثيرات القمر من العذراء لذلك كن حذرا جدا اذ انك تثير بعض الحسد وانتبه من اخطاء تعرضك لانتقادات تسيء الى سمعتك.

عاطفيا: انت بحاحة إلى بعض الوقت للتفكير الجدي بالنسبة الى مساللة الإرتباط خذ وقتك لاتخاذ القرار المناسب وثق بأنه ستتخذ القرار السليم.

صحياً: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 27-6-2024

مهنياً:انتقال القمر الى برج العذراء الترابي يدعم مشاريعك ما يجعل تقدم على عملية مالية محاطا بحماية فلكية رغم بعض العثرات وتتحمل مسؤوليات بجدارة وتفرح بجديد.

عاطفيا: يحتاج الشريك مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات التي قد تجتاحكما.

صحياً: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة لتتخلص من البدانة.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 27-6-2024

مهنياً: يدعم القمر من العذراء نشاطاتك المهنية ويحمل اليك انفراجا وطاقة ايجابية وقدرة على اتخاذ القرارات بسهولة ونجاح يوم جيد جدا بالرغم من انه يحمل مشاغل كثيرة حظا موفقا.

عاطفياً: لا تكن متشائماً أمام الشريك، بل أظهر له دائماً الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك.

صحياً: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 27-6-2024

مهنياً: كن حذرا جدا في هذا اليوم مع انتقال القمر الى برج العذراء المعاكس فانت مضطر الى تصويب الاداء وتغيير الاتجاه وعدم التعامل بعناد وتشبث وحاول ان تراعي مشاعر الآخرين وعدم الاستفزاز.

عاطفياً: تواجه صعوبة في التعاطي مع حبيبك وتشكو برودته وقلّة تفهمّه، لكن الأمر لن يصل بك إلى اتهامه باللامبالاة والإهمال.

صحياً: إنتبه لصحتك ولا تهمل أيّ عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.