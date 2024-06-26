نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إنقاذ 24 سائحًا فرنسيًا بعد شحوط لنش سياحي في مرسى علم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر حادثة شحوط لنش سياحي مخصص لرحلات سفاري الغوص في إحدى مناطق الشعاب المرجانية.

وتم إنقاذ 24 سائحًا فرنسيًا كانوا على متن اللنش دون أي إصابات.

تفاصيل الحادث

تسبب الشحوط في أضرار جسيمة لللنش بسبب الشعاب المرجانية.

وتلقت الأجهزة المختصة إخطارًا بالحادث وتمكنت من تنسيق عملية الإنقاذ بسرعة وكفاءة.

عملية الإنقاذ

تمكن أحد اللنشات المجاورة من نقل السياح الموجودين على اللنش المنكوب وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم، وتم نقلهم بأمان إلى أحد المراين القريبة من سواحل مدينة مرسى علم دون أي إصابات.

التحقيقات

بدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه وتقييم الأضرار.