اليوم.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره اليمني

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع الدكتور شائع محسن الزنداني وزير خارجية وشؤون المغتربين في جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





كما يرأس الوزيران جلسة مباحثات موسعة، وذلك في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، إذ من المنتظر أن يتناول الجانبان العلاقات التي تربط بين مصر واليمن في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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