حياة كريمة.. تقديم الخدمات العلاجية لـ 764 مواطنا ببرج العرب

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية بنجر 14 بمنطقة برج العرب، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 764 مواطنا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".





وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا - في بيان اليوم الأربعاء - إن القافلة استمرت لمدة يومين وضمت 8 تخصصات مختلفة وشارك فيها 51 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأضافت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 764 مريضا من أهالي المنطقة وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء 185 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة علاوة على فحص 65 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء التثقيف الصحي لعدد 291 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.