البنك المركزي والبورصة إجازة الأحد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري والبورصة، تعطيل العمل، يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين 1 يوليو 2024.





وقال البنك المركزي، إن تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024.

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