وزيرة التضامن تعلن فتح باب التسجيل للعارضين الراغبين في الاشتراك بمعرض ديارنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:25 صباحاً - المعرض ينطلق بداية من 5 يوليو ويستمر حتي 5 سبتمبر المقبل .. بمشاركة أكثر من 350 عارضًا يتم تقسيمهم على ثلاث فترات

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التسجيل لجميع العارضين المبدعين من كل أنحاء محافظات الجمهورية الراغبين في الاشتراك في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي من المقرر انطلاقه بداية من 5 يوليو المقبل ويستمر حتى 5 سبتمبر 2024، وعلى من يرغب الاشتراك في المعرض التسجيل عبر الرابط التالي، حتي الأول من يوليو المقبل.

‏ https://diarna-moss.com/

ومن المقرر أن يشهد معرض ديارنا مارينا في دورته الجديدة التي تحمل رقم «67»، مشاركة أكثر من 350 عارضًا بمنتجاتهم، حيث يعرضون منتجاتهم اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري، وسيتم تقسيم العارضين على ثلاث فترات ، تبدأ الفترة الأولي من 5 يوليو وحتي 25 يوليو، وتبدأ الفترة الثانية من 26 يوليو إلى 15 أغسطس، على أن تكون الفترة الثالثة من 16 أغسطس وحتي 5 سبتمبر نهاية فترة المعرض.

وسيشهد المعرض الذي يقام على مساحة 2100 متر مربع، العديد من الخدمات منها إجراء سحب يومي لزوار المعرض لعدد 3 زوار وتقدر الجائزة بقسيمة شراء بقيمة 1000 جنيه لكل فائز، وسيتم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

ويعد معرض ديارنا هو أحد اكبر معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة منذ عام 1964، حيث يعد معرض ديارنا بمثابة نقطة ارتكاز ثقافية لرواد الساحل الشمالي، ويحتفي بالفنون الأصيلة وفرصة بيع مباشرة لأصحاب الحرف اليدوية ويوفر لهم عروضا تسويقية لمدة 60 يوما