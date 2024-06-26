نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعطيل العمل في البنوك الأحد المقبل بمناسبة ذكرى 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل، حيث ستظل البنوك مغلقة طيلة هذا اليوم.

وجاء هذا القرار وفقًا للإعلان الرسمي الذي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الوطنية المهمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفالات الرسمية بذكرى ثورة 30 يونيو، التي تعد من الأحداث الهامة في تاريخ مصر الحديث.

ويعد تعطيل البنوك خلال هذا اليوم إحدى الإجراءات الروتينية التي تتخذها السلطات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

العودة إلى العمل

من المقرر أن يستأنف العمل في البنوك صباح يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو 2024، حيث سيعود العاملون إلى أعمالهم اليومية بعد الاستراحة القصيرة بمناسبة العطلة الوطنية.