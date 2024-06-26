نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية خلال فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وهو أمر متوقع في فصل الصيف بالتزامن مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

من المتوقع أن تزداد الحرارة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

التوقعات الجوية والتأثيرات المتوقعة

- ارتفاع درجات الحرارة: درجات الحرارة في القاهرة الكبرى قد تصل إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية خلال الأيام القادمة، مع احتمالية للارتفاع بفعل نسب الرطوبة والتأثيرات الموسمية لمنخفض الهند.

نصائح الوقاية



1. تجنب التعرض المباشر للشمس: ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات النهار الحارة.

2. استخدام غطاء للرأس: يجب ارتداء غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس الضارة.

3. اختيار الملابس الفاتحة: ارتداء ملابس بيضاء أو فاتحة اللون تساعد في عدم امتصاص الحرارة.



4. شرب المياه بكثرة: يجب شرب السوائل بكميات كافية حتى في حال عدم الشعور بالعطش، للحفاظ على الترطيب ومنع الجفاف.