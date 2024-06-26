نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. "من أجل قانون عمل عادل".. مائدة مستديرة بالصحفيين حول "مشروع القانون الجديد" وأثره على الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين إلى المائدة المستديرة، التى تنظمها حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساءً بالقاعة الدائرية فى الدور الثالث.

يشارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأستاذ كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، بينهم الزملاء هشام فؤاد، ومصطفى بسيونى، وإيمان عوف، والدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء.

وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية، كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل؟.

وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.