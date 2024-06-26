تيسيرا على المواطنين.. الداخلية تفتتح عددا من أقسام الجوازات (صور)

جدة - نرمين السيد - الداخلية تفتتح أقسام جوازات

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التشغيل الفعلى لأقسام جوازات "العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد"؛ لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر. وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل؛ لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

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