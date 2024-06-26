«مصر للطيران» تهنئ تحالف ستار العالمي لفوزه بجائزة أفضل تحالف طيران بالعالم

جدة - نرمين السيد -

تسلم الجوائز ثيو باناجيوتولياس الرئيس التنفيذى لتحالف ستار والذى وجه التحية لجميع العاملين، مؤكدًا أن هذه الجائزة نتيجة التزام وجهد كل موظف فى تحالف ستار وشركات الطيران الأعضاء.

كما حصلت 16 شركة طيران من أعضاء تحالف ستار على 47 جائزة فى فئات الجوائز الفردية بما فى ذلك أفضل درجة رجال أعمال وأفضل خدمة تقديم طعام لدرجة رجال الأعمال والعديد من جوائز أفضل شركة طيران إقليمي.

ويعتبر تحالف ستار، أول وأكبر تحالف لشركات في العالم علامة تجارية معترف بها عالميًا ملتزمة بتوفير تجربة سلسة لعملائه، ويقدم تحالف ستار وشركات الطيران الأعضاء فيه أوسع شبكة لخطوط الطيران وتعقب الأمتعة بكفاءة، وإنهاء الإجراءات الأمنية بسرعة، إلى جانب عدة مزايا أخرى.