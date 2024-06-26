صفحة عز وخلود.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

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جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وإلى نص البرقية:
يسعدنى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد.
يأتى احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيداً لنجاح إرادة شعب أَبىِّ احتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.
حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير.
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