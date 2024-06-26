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جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس
تضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها مجموعة من الترانيم لفريق كورال "قلب داود" وفيلم تسجيلي عن مركز إيمي للتعليم المستمر وكلمة للأب القمص أنطونيوس فهمي المشرف على المركز، وانطباعات وآراء الدارسين،
واختتم الكلمات، بكلمة قداسة البابا التي أثنى خلالها عن عمل المركز، مثمنًا جهود كافة العاملين فيه، ولفت إلى أن الكتاب المقدس هو:
-منجم لآلئ.
-روضة للنفوس.
وكرّم بعدها قداسته الفائزين في مسابقة "اعرف واقرأ" التي ينظمها المركز سنويًا وسلم الخريجين شهادات التخرج.
يذكر أن "مركز إيمي للتعليم المستمر" تجري الدراسة فيه على مدار سنتين بنظام الساعات المعتمدة عن طريق الانتظام في الحضور أو عن طريق الـ online على المنصة الرقمية للمركز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى بمركز إيمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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