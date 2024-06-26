النقل: وصول 16 عربة قطار درجة ثالثة جديدة من المجر لميناء الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل اليوم الأربعاء، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية القادمة من المجر إلى ميناء الإسكندرية، بإجمالي 16 عربة ثالثة مكيفة.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة، لافتة إلى أن إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة وصل إلى 946 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات ليتم إدخالها الخدمة تباعا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه الصفقة تعد إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتطوير المستمر لقطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، وتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأكدت تنفيذها خطة شاملة في إطار التوجيهات الرئاسية، ترتكز على 5 محاور، تتضمن" تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير السكة والبنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتطوير الورش، وإعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار.

وقالت الوزارة إن هذه الصفقة، تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، مشيرا إلى أن العربات الجديدة يتم إدخالها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة للركاب.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن وصول 4 ماكينات لصيانة وتجديد السكة "2 ماكينة دك تفريعات و2 ماكينة تشكيل بازلت" إلى ميناء الإسكندرية، إذ تعد من أحدث الطرازات الموجودة في العالم، وذلك وفقا للتعاقد المبرم بين الهيئة القومية للسكك حديد مصر وشركة بلاسر النمساوية، وذلك في إطار خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، ومن أهمها تجديدات وصيانة السكة.

وقالت إن هذه الماكينات ستساهم في زيادة أسطول الماكينات المملوكة لدى الهيئة، مما يعمل على رفع كفاءة خطوطها، وزيادة معدلات الإنتاج لأعمال الصيانة والتجديدات بالخطوط وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لمسير القطارات وتقليل زمن الرحلة، ورفع كفاءة المسير للوحدات المتحركة.