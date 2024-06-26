التخطيط القومي يختتم المؤتمر السنوي الدولي حول «الصحة والتنمية المستدامة»

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" وكلية الشؤون الدولية والعامة "SIPA" بجامعة كولومبيا، والذي عقد على مدار يومين 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.





وأكد الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد خلال جلسته الختامية، أن الصحة تعد الركيزةً الأساسيةً للتنمية المستدامة وتؤثر على مختلف جوانبها بشكلٍ مباشر وغير مباشر، وأن صحة الفرد والمجتمع تنعكس على معدلات الفقر، والجوع، ونوعية التعليم، والنمو الاقتصادي، واللامساواة، والتغير المناخي، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصحية يتطلب نهجًا شاملًا يتعاون فيه مختلف الشركاء، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبشأن التحديات التي تواجه القطاع الصحي لفت العربي إلى أنه على الرغم من تطور التكنولوجيات الصحية وازدياد الإنفاق عليها، إلا أن هناك فجوة في تمويل الخدمات الصحية، مما يعيق تمويل المساواة في الحصول على رعاية صحية جيدة، إلى جانب نقص الكوادر البشرية المؤهلة، والنمو السكاني المتزايد، الذي يمثل تحدياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي في مصر، أشار العربي إلى ضرورة تعزيز الحوكمة في القطاع الصحي، والاعتماد على النهج القائم على الأدلة، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة، وتوفير الموارد وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية، وكذلك التركيز على كفاءة الإنفاق يساهم في تحسين الحيز المالي، فضلاً عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص،وتبني مصادر تمويل مبتكرة.

وأوضح العربي، أن آليات تحقيق حوكمة النظام الصحي تتطلب تشجيع مشاركة المجتمع من خلال إنشاء الهياكل المجتمعية، وتمكين المرأة والشباب ومشاركتهم في الأنشطة الصحية المجتمعية التطوعية، إلى جانب توافر البيانات لرصد التقدم والمتابعة والتقييم لمختلف الإجراءات والنتائج من أجل تعزيز السياسات والبرامج الصحية، وكذلك تطوير البنية التحتية من خلال تحديث وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، مع التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الرقمنة الصحية وتطويع التكنولوجيات البازغة لتحسين كفاءة النظام الصحي.