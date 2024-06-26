وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:31 مساءً - بعث محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للسيد الرئيس/عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" - بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .. جاء بها :

يسعدنى بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد .

يأتى إحتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيداً لنجاح إرادة شعب أَبىِّ إحتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز .

حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وسيادتكم بخير ،